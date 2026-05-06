Gaziantep\'te Trafik Kuralları Bilgilendirmesi

Gaziantep jandarma ekipleri, alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde trafik standı kururarak vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu. Faaliyet çerçevesinde vatandaşlara temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme faaliyetinde trafik kuralları el broşürü dağıtılarak vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP
