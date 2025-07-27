Gaziantep\'te Yaşlılara Feribotla Tarihle Dolu Keyifli Bir Gezi Düzenlendi

Gaziantep'te mavi ile yeşilin buluştuğu Fırat'ın eşsiz güzelliğinde feribot ile tarihle iç içe keyif dolu bir yolculuğa çıkan yaşlılar, gezide doyasıya eğlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaşlılar ve engelliler için moral veren çok önemli bir etkinliğe imza attı.

Belediyenin alzaymır, demans hastaları, yaşlılar ve engelliler için açtığı merkezlere katılan vatandaşlar için Fırat Nehri'nde feribot gezisi düzenlendi. Mavi ile yeşilin buluştuğu Fırat'ta feribot gezisine katılan yaşlılar, doğanın kalbinde tarihle iç içe keyif dolu bir yolculuk yaptı. Muhteşem manzaralar eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşayan yaşlıların gezisinde renkli görüntüler oluştu.

Feribot ile Zeugma Antik Kent, Rumkale, Nizip Barajı, Erenköy, Gümüşgün, Kamışlı ve Halfeti arasında tarihe yolculuk yapan yaşlılar, 4 saat boyunca tarihi yerleri gezerek eğlenme fırsatı buldular.

Yavuzeli ilçesindeki Türkiye'nin en büyük cam terasının bulunduğu tarihi Rumkale ve Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nin yanı başındaki Fırat'ta tarihi mekanları görme imkanı bulan yaşlılar, ücretsiz olarak gerçekleştirilen ziyarette moral depoladı.

Feribot turuyla gönüllerince bir gün geçirme şansı bulan yaşlılar, Rumkale yakınlarında sular altında kalan camiyi, Halfeti'yi ve Rumkale'yi görme fırsatı buldu. Feribot ile gezerek tarihi yolculuğun zevkini çıkaran yaşlılar, teknede yapılan değişik aktiviteler eşliğinde eğlenme fırsatı da buldu.

Şarkılar eşliğinde bol bol eğlenen ve halay çeken yaşlılar, gezide bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Büyük beğeni toplayan ve yaşlıların yoğun ilgisi ile gerçekleşen gezi çerçevesinde, eğlenceli bir gün geçiren yaşlılar, bölgenin tarihi yerlerini yakından görme fırsatı buldu.

Birçoğu hayatlarında ilk defa feribota binen ve tarihi mekanları gezen yaşlılar, gezi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Saklı bir cennet olan Fırat'ın eşsiz güzelliklerini keşfeden ve tarihin derinliklerinde unutulmaz bir yolculuğa çıkan yaşlılar, keyif dolu bir gün geçirdiklerini dile getirdiler.

İlk defa feribota bindiği için çok mutlu olduğunu belirten Aliye Meral Uygun, "Doğa, insanlar ve bize bu gezide yardımcı olan ekip güzel. Bütün insanları çok seviyorum. İlk defa feribota biniyorum. Gezi çok güzel geçti. Bizimde denizimiz burası olsun. Kimse denizimiz yok demesin" dedi.

Keyif dolu bir geziye katıldığını belirten Nevim Bozkurt da, "Bizi geziye getirdiler. Böyle bir etkinliği ilk defa gördük. Geziden çok memnun kaldık. Feribota ilk defa bindim. Doğa, su ve gezi çok güzel. Bu gezi bizim için çok büyük bir moral oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İsmail Altın ve Mesut Aksoy ise gezinin kendileri için çok güzel geçtiğini ve gezi boyunca doyasıya eğlendiklerini dile getirdiler. - GAZİANTEP