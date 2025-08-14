Gaziantep'te Yeni Mahsul Kurutmalıklar Tezgahlarda - Son Dakika
Gaziantep'te Yeni Mahsul Kurutmalıklar Tezgahlarda

14.08.2025 10:48
Gaziantep'in kurutmalıkları bu yıl da ilgi görüyor, fiyatlar geçen yıl ile aynı kaldı.

Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden olan yeni mahsul kurutmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı. Hem lezzeti hem de görsel şöleniyle vatandaşların ilgisini çeken kurutmalıkların fiyatları ise geçen yılla aynı kaldı.

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olan yeni mahsul kurutmalıklar, tezgahlardaki yerini aldı. Patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, her yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yöresel mutfağın vazgeçilmez malzemelerinden olan kurutmalıklar, özellikle dolma yapımında sıkça tercih ediliyor.

Hem lezzeti hem de görsel şöleniyle vatandaşların ilgisini çekiyor

Pazar yerlerinde ve sokak tezgahlarında sergilenen kurutmalıklar, hem lezzeti hem de görsel şöleniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. İplere dizilmiş patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, yerli turistlerin yanı sıra şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Geçen yılki fiyatlar değişmedi: Patlıcan 200, biber 180-200, kabak ise 250 lira

Kurutmalık fiyatlarının geçen yıl ile aynı kaldığını belirten satıcı Kenan Sefiloğlu, "Bu yıl patlıcan ipi 200 lira, biber 180-200 lira, kabak ise zahmetli hazırlık süreci nedeniyle 250 liradan satılıyor. Fiyatlarda geçen seneye göre bir değişiklik olmadı. Havanın sıcak gitmesi hem ürünün daha çabuk kurumasını sağladı hem de satışları artırdı" dedi.

"Fiyatlar sabit kaldı"

Esnaf Sefiloğlu, "Patlıcan, biber, acur, kabak gibi ürünlerin tamamı yeni mahsul. Yerli turistlerimiz ve burada yaşayan vatandaşlarımız, kurutma işlemiyle uğraşmamak için bu ürünleri taze olarak alıyor. Oğuzeli köylerinden getirilen ürünlerde fiyatlar geçen yıl ile aynı. Kuruluk, salçalık veya dolmalık ürünlerde herhangi bir değişiklik yok. Şu anda hasat dönemi olduğu için en yoğun satışın yaşandığı zaman Ağustos- Eylül ayları. Patlıcan, biber ve kabak en çok tercih edilenler arasında. Biberin acı ve tatlı çeşitleri bulunuyor. Yeşil biber kurutmalık, kırmızı biber ise genellikle salçalık olarak değerlendiriliyor. Kurutmalık iplerinde yaklaşık 50 adet ürün bulunuyor. Patlıcan ipi 200 lira, biber ipi 180-200 lira, kabak ipi ise 250 lira. Kabak fiyatının yüksek olmasının sebebi, tek tek soyulup tuzlanması ve zahmetli bir kurutma sürecinden geçmesi" dedi.

"Yerli turistler ürünlere yoğun ilgi gösteriyor"

Kurutmalıklara yoğun ilgi olduğunu söyleyen esnaf Sefiloğlu, "Yerli turistler ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Ağustos-Eylül aylarında memleketlerine dönmeden önce alışveriş yapan turistler, gelemeyenler için ise kargo ile gönderimi yapılıyor. Ekim, Kasım ve kış aylarında da kargo yoluyla satış devam ediyor. Fiyatlarda geçen yıla göre değişiklik olmaması alıcıların ilgisini artırıyor. Gelen müşteriler, 'Fiyatlar değişti mi?' diye sorduklarında, aynı olduğunu öğrenince memnuniyetle alışveriş yapıyor. Birçok kişi, 'Kurutmaya uğraşmaya değmez' diyerek ürünleri hazır kurutulmuş şekilde satın alıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gastronomi, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

