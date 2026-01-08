Gaziantep Büyükşehir, Abdülhadi Çelik üst geçidini hizmete açtı - Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir, Abdülhadi Çelik üst geçidini hizmete açtı

Gaziantep Büyükşehir, Abdülhadi Çelik üst geçidini hizmete açtı
08.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Abdülhadi Çelik Üst Geçidi, yaya ve engelli güvenliğini artırmak amacıyla açıldı. 50 metre uzunluğundaki geçitte, engelli vatandaşlar için asansör sistemi bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Adliyesi önünde inşa edilen Abdülhadi Çelik Üst Geçidi, yaya ve engelli güvenliğini artırmak amacıyla hizmete alındı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Adliyesi önünde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete açıldı. Kentte artan yaya yoğunluğu ve trafik hareketliliği nedeniyle hayata geçirilen üst geçidin, bölgede güvenli yaya geçişini sağlaması hedefleniyor.

Toplam 50 metre uzunluğunda ve 5.70 metre yüksekliğinde inşa edilen üst geçitte, engelli vatandaşların kullanımına yönelik çift taraflı asansör sistemi bulunuyor. Üst geçidin, adliye binası ve çevresindeki yaya trafiğini daha güvenli hale getirmesi amaçlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üst geçidi yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. İnceleme sonrası konuşan Şahin, yaya güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Daha önemlisi can güvenliğini sağlamamız gerekiyor. O yüzden üst geçit ihtiyacı çok acildi. Hızlı bir şekilde kararımızı aldık. Bu bölge her geçen gün daha da hareketleniyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu üst geçidi yaptık. Söz vermiştik, sözümüzü tuttuk. Üst geçidimiz şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

