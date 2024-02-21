Gaziantep'teki depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşmeye başladı - Son Dakika
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Gaziantep'teki depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşmeye başladı

Gaziantep\'teki depremzedeler kalıcı konutlarına yerleşmeye başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremzedeler, kura çekimi sonrası hak sahibi oldukları kalıcı konutlara yerleşmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde ağır hasar alan İslahiye ilçesindeki depremzedeler, AFAD desteğiyle 1 yıldır barındıkları konteynerden kalıcı konutlarına taşındı. Mahmut Alan ve ailesi, kendilerine çıkan konutu beğenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

21.02.2024 15:16
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede vatandaşlar, kura çekimi sonrası hak sahibi oldukları kalıcı konutlara yerleşmeye başladı. Depremzedeler, AFAD desteğiyle 1 yıldır barındıkları konteynerden kalıcı konutlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde ağır hasar alan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremzedeler, yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kurası çekilen kalıcı deprem konutlarına konutlarına yerleşmeye başladı. Bu çerçevede, İslahiye'de deprem sonrası oluşturulan konteyner kentte kalan depremzede Mahmut Alan ve ailesi, AFAD'ın desteğiyle Değirmencik Mahallesi'ndeki kalıcı konutlarına yerleşti. Kura sonucu kendilerine çıkan konutu çok beğenen ve "ancak bu kadar olur" diyen depremzede Alan ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Deprem konutları ancak bu kadar güzel olabilirdi"

Yerleştikleri deprem konutunu beğenen Mahmut Alan ve ailesi, "Deprem sonrası konteynerde rahat bir şekilde yaşadık. Devletimiz tüm desteğini bize gösterdi ama şuan daha güzel bir yere, kalıcı konutumuza geldik. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bize sahip çıktığı için teşekkür ederiz. Deprem konutları ancak bu kadar güzel olabilirdi. 'Bir yıl içerisinde yapıp teslim edeceğiz' dedi ve gerçekleştirdi. Evimize yerleştik. Bize yardım eden yetkililerimize ve AFAD'a çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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