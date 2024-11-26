Gaziantep'ten 15 Yaşındaki Nakşin'e Yeni Protez Desteği - Son Dakika
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Gaziantep'ten 15 Yaşındaki Nakşin'e Yeni Protez Desteği

Gaziantep\'ten 15 Yaşındaki Nakşin\'e Yeni Protez Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, doğuştan dirsek altından kolları ve diz altından bacakları olmayan 15 yaşındaki Nakşin Özdemir'in protezlerini yenilemek için harekete geçti. Nakşin'in yeni protezleri için tüm masraflar belediye tarafından karşılanacak.

26.11.2024 10:16  Güncelleme: 10:18
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için eğitimini evinde sürdüren 15 yaşındaki lise öğrencisi Nakşin Özdemir'in kullanamadığı protezlerini yeniletecek.

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan Nakşin'e Başkan Fatma Şahin'in talimatıyla ulaşan Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Yıldız ile belediye bünyesinde hizmet veren Ortez ve Protez Merkezi Uzmanı Yunus Emre Şahin, Nakşin'in protez ölçümlerini yaptı.

Yeni protezleri için Gaziantep'te bir hafta misafir olacak olan Nakşin ve ailesinin tüm masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Yıllardır öğretmenleriyle evde eğitim gören ve yaklaşık 1 yıldır protez kol ve bacakları kullanan Nakşin, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezlerini kullanamayınca Başkan Şahin, 10 Aralık 2024'ten sonra Nakşin'in Gaziantep'e getirilmesini istedi. Büyük heyecan ve sevinç yaşayan Nakşin Özdemir ise kendisine yeni protez sözü veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Merkez 500'e yakın depremzedeye tedavi sağladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından beri hizmet veren Ortez ve Protez Merkezi, asrın felaketinde uzuvlarını kaybeden 500'e yakın depremzede vatandaşa ortez ve protez desteği sunarak ayağa kaldırdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'ten 15 Yaşındaki Nakşin'e Yeni Protez Desteği - Son Dakika

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