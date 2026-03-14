Gaziantep\'ten Filistin\'e Yardım Kampanyası

Gaziantep'te imam hatip lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin katkılarıyla Filistin için anlamlı bir yardım kampanyası düzenledi.

Şahinbey ilçesindeki Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek olmak amacıyla anlamlı bir yardım kampanyası gerçekleştirdi.

Kampanya kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin de katkılarıyla 72 bin 650 TL toplandı. Bu anlamlı kampanyada toplanan para, Filistin ve Gazze'deki mazlum insanlara ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edildi.

Öğrenciler ve öğretmenler, Filistin ve Gazze'ye ulaştırılmak üzere topladıkları 72 bin 650 TL'yi teslim etmek için Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu Lisesi Müdürü Ali Kocabaş ile birlikte Şahinbey Müftülüğüne gitti.

Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner'i ziyaret eden lise öğrencileri, öğretmenler ve okul müdürü Ali Kocabaş, Filistin ve Gazze'deki mazlumlar için topladıkları parayı Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etmek istediklerini belirterek, parayı Türkiye Diyanet Vakfı Şahinbey Şubesi yetkililerine teslim etti.

Filistin için bu anlamlı yardım kampanyası düzenleyen öğrencileri, öğretmenleri, okul yönetimini ve velileri tebrik eden Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Arslaner, "Toplanan yardımı inşallah en kısa sürede Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabbimiz, bu mübarek Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nin gölgesinin üzerimize düştüğü bu günlerde böyle bir kampanya düzenleyen öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve velilerinden de razı olsun. Bu duyarlı nesilden Rabbim her zaman razı olsun" dedi. - GAZİANTEP