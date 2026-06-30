Milletvekili Bozgeyik\'ten Venezuela\'ya yardım çağrısı

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan ve yaralarını sarmaya devam eden Gaziantep, şimdi de deprem felaketinin etkilediği Venezuela için dayanışma örneği sergiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Venezuela'ya insani yardım çağrısı kentte geniş yankı uyandırırken, kampanyaya destekler de artarak sürüyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de yaptığı açıklamayla yardım kampanyasına destek verdi. Gaziantep'in deprem acısını en derinden yaşamış şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Bozgeyik, zor günlerde dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Bozgeyik, "6 Şubat depremlerinde milletimizin ve dünyanın dört bir yanından gelen yardımları unutmadık. Bugün de aynı dayanışma ruhuyla depremden etkilenen Venezuela halkının yanında olma zamanıdır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in başlattığı yardım kampanyasına tüm hayırsever vatandaşlarımızı destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in geçmişte gördüğü desteği bugün ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Bozgeyik, yardım kampanyasının uluslararası dayanışmanın güçlü bir örneği olduğunu ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sürdürülen yardım kampanyasına vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - GAZİANTEP