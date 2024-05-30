Gaziantep Ticaret Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Gaziantep Ticaret Odasının (GTO)mayısayı olağan meclis toplantısı; Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

19 Mayıs'ta geçirdiği ani bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Duman'ın ailesinin de ağırlandığı ve hüznün hakim olduğu toplantıda konuşan Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Yılmaz Duman bizim can dostumuzdu. Kalbinden asla kötülük geçmeyen bir insandı Yılmaz Bu dünyadaki iyilikleri ona şefaatçi olsun. Varsa hakkımız helal olsun. Acı kaybımız için Allah'a dua ediyor; ailesine, sevenlerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde kritik maçlar ardından Süper Lig'de kalma başarısı gösteren Gaziantep FK'yı tebrik eden Başkan Teymur, "Süper Lig'de kalmamız şehir adına oldukça önemliydi. Son haftalar çok kritik geçse de elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla Süper Lig'de tutunmayı başardık. Bu vesileyle başta kıymetli Meclis Üyemiz ve Gaziantep FK Başkanı Sayın Memik Yılmaz olmak üzere futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Umut ediyoruz ki gelecek sene çok daha başarılı bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Teymur'un ardından kürsüye gelen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da uzun yıllardır yol arkadaşlığı yaptığı Yılmaz Dumanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Son ana kadar Yılmaz Duman'ın geri döneceğine, kalbinin tekrar atacağına inandım. Her ne kadar şok olmuş olsak da onu kaybettiğimize inanamasak da günün sonunda acı gerçekle yüzleştik. Ben yol arkadaşımı, dostumu kaybettim. Yılmaz Duman'la uzun yıllar kol kola, omuz omuza beraber yürüdük. Hüznümüzü, başarılarımızı, sevinçlerimizi paylaştık. Ben inanıyorum ki Allah onu bizden çok daha fazla sevdi ve bizim için çok erken bir vakitte yanına aldı. Yılmaz Duman, yeri asla doldurulamayacak, nahif, mütevazı, zeki ve çalışkan bir insandı. Rab'bim ona rahmetiyle muamele eylesin, mekanını cennet bahçesi kılsın. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

"Program tek başına başarı hikayesinin kahramanı olamaz"

Yılmaz Duman'ın anısına hazırlanan videonun gösterimi ardından Duman ailesine berat takdim edilen toplantının devamında Gaziantep Ticaret Odasının mayıs ayındaki faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren Yıldırım, küresel ekonomik gelişmeler ölçeğinde ulusal ekonomi ile Gaziantep'in güncel sorunlarına da değindi.

"Biz yerel ekonominin aktörleri olarak aldığımız karalarda küresel ve ulusal ekonomideki gelişmeleri doğru okuduğumuz müddetçe ayakta kalabiliriz." diyen Başkan Yıldırım, işletmelerin karar alırken dünya ekonomisinde zayıf büyüme ve çalkantılı dönem uzun süreceğini göz önünde bulundurmaları gerektiğine dikkat çekti.

" Türkiye'deki mevcut ekonomik programın iyi çalışması çok önemli" diyen Yıldırım, "Henüz "yatırım yapılabilir" notuna gelemesek de; Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları programın iyi gittiğini teyit eder nitelikte.

Ancak bu program tek başına yatırım ortamını iyileştirecek, refah seviyesini artıracak bir başarı hikayesinin kahramanı olamaz. Son açıklanan kamu tasarruf ve verimlilik paketini olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekle birlikte yeterli olmadığını düşünüyorum. Mali sürdürülebilirliğin sağlanması, istihdam oluşturulması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için para politikası, maliye politikası, kamu politikası ve kur politikası karışımı ile birlikte çok taraflı eylemlere, hukuksal reformların hayata geçirilmesine ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.

"Yeşil Altına tarımsal ürün desteği gerek"

Ellerinden geldiğince Gaziantep özelinde yaşanan sorunlar için üyelerinin sesi olmaya, kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, "Bu sorunlardan biri de Antep fıstığı fiyatları Bu konuyu tartışmak üzere 2 Nolu komitemiz öncülüğünde Odamız ve Ticaret Borsasındaki ilgili komiteler ile Antep fıstığı ve baklava sektörü istişare toplantısı düzenledik. Toplantıda tüm tarafların mutabık kaldığı nokta: Fıstık fiyatlarının suni bir şekilde arttığı Fiyatları manipüle etmeye çalışan, Gaziantep'le ve sektörle ilgilisi olmadığı halde stokçuluk yaparak fahiş kar elde etmeye çalışan kişilerin olduğunu biliyoruz. Fıstık fiyatlarını dengeleyebilmek ve gerçekçi rakamlara getirebilmek adına atılabilecek en önemli adım fındık gibi fıstığımıza da tarımsal ürün desteği verilmesidir. Böylece hem kayıt dışılık azalacak hem de suni fiyat artışları engellenecektir" dedi.

Konuşmasında Gaziantep Havalimanında yapımı yılan hikayesine dönen CIP salon sorununa da parmak basan Yıldırım, "Bu kadar ihracat yapan, fuar düzenleyen, gastronomi ve turizm şehri olan Gaziantep' CIP salon asla lüks görülemez. Gaziantep her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu konuda uzun süredir yetkililerle görüşüyorduk fakat sonuç alamadık. Son olarak sesimizi sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştık. Temennim odur ki CIP salonumu bir an önce açılarak şehrimizin hizmetine sunulur" diye konuştu.

Yıldırım ayrıca uçuş sefer sayılarının bir an önce artırılması ve sıkça yaşanan rötar sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. - GAZİANTEP