Gaziantep Ticaret Odası, Ramazan Bayramı\'nı kutladı

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Ramazan Bayramı'nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

Bayramların yardımlaşma ve dayanışmanın öne çıktığı, küslük ve dargınlıkların sona erdirildiği özel günler olduğunu belirten GTO Başkanları, Ramazan Bayramı'nın huzur ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunarak, "Oruç, ibadet, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçirdiğimiz mübarek Ramazan ayının ardından Bayram'a sağlıkla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Bayramların kardeşlik, sevgi, saygı, paylaşma ve dayanışma gibi ulvi duyguların ön plana çıktığı özel günler olduğuna dikkat çeken GTO Başkanları, "Kavga yerine sarılıp kucaklaşmayı, ayrılık yerine birlik ve beraberliği emreden bir kültürden gelen insanlar olarak biliyoruz ki bayramlar; iyiliklerin kötülüğü, barışın savaşı, doğrunun yanlışı, sevginin nefreti yeneceğinin en net ifadesidir. Yine bayramlar yapılan hataların affedilmesi, kırılan kalplerin onarılması, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda düşünmemiz için önemli günlerdir. Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu Bayramı da her bayramda olduğu gibi bir fırsat olarak görmeliyiz. Barışı, kardeşliği, sevgiyi, hoşgörüyü ve merhameti ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek dünya da o kadar güzelleşecektir. Tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşadığı bir dünya temennisiyle bütün hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bütün dünyaya sevgi ve huzur getirmesini dileriz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP