Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Araban Hükümet Konağı'nı inceledi

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile beraberindeki heyet, yapımı tamamlanan Araban Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile beraberindeki heyet, bir dizi program için Araban ilçesini ziyaret etti. Çeber, program kapsamında Araban Kaymakamlığını ziyaret ederek yapımı tamamlanan Araban Hükümet Konağı'nda da incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, daha sonrasında ise Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile Şerif Peri Meslek Lisesi'nde oyuncak üretimi yapan Kadın Kooperatif ve Sarımsak Paketleme Tesisindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - GAZİANTEP