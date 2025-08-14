Gaziantep ve Kuala Lumpur Arasında Stratejik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuala Lumpur Belediyesi ile birçok konu başlığını kapsayan stratejik iş birliği protokolü imzaladı.

Bu yıl Sürdürülebilir Kentleşme ve Geleceğin Şehirleri bağlığıyla Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN 2025 Belediye Başkanları ve Valiler Konferansı'na katılan Başkan Fatma Şahin, Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif ile imzaladığı protokolle kapsamlı bir iş birliğine gitti.

İki kurum tecrübelerini paylaşacak

Kültürel mirasın korunması ve özgün biçimde geliştirilmesi, akıllı şehircilik yapay zeka ve turizmin geliştirilmesi, yeşil şehir vizyonunun güçlendirilmesi, sürdürülebilir kentleşme politikalarının uygulanması, afet risklerinin azaltılması ve yönetimi ile küresel iklim krizine karşı ortak ve uzun soluklu eylem planlarının ilerletilmesi gibi konularda iki belediye tecrübe paylaşımı yapacak.

Forumda Gaziantep modeli konuşuldu

Asya'nın birçok şehrinden gelen vali ve belediye başkanlarının yer aldığı forumda konuşmacı olarak katılan Başkan Fatma Şahin, ayrıca başarılı şekilde şehir yönetimi ve sorunların giderilmesi için kullanılan verimlilik ve koordinasyon odaklı Gaziantep Modeli'ni anlattı. Şahin kent için genç dostu, kadın dostu, aile dostu vizyonuyla yapılan projeleri paylaştı. Konuşmasında ayrıca güçlü yapılar ve sürdürülebilir şehir uygulamalarından olan GBB Konut ve TOKİ modellerinden de bahsetti.

"Uluslararası bir vizyonla dünyayı güzelleştirmek ve mutlu kılmak istiyorsak bu şehirlerden başlıyor"

Kuala Lumpur'da yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uluslararası iş birliği ile yürütülen projeler ile protokol hakkında bilgi vererek, "Forum'a baktığımızda sürdürülebilir kentleşme ve geleceğin şehirleri başlıkları var. Hepimizin yerel güçlükleri var ama uluslararası bir vizyonla dünyayı güzelleştirmek ve mutlu kılmak istiyorsak bu şehirlerden başlıyor. Bu ağlar bizim kapasitemizi güçlendiriyor, fikir, eylem ve söylem birliği oluşturuyor ve daha da mühimi finansa ulaşmamızı sağlıyor. Asya'da hem insan hem finansal kaynaklar birikti. Çeşitliliğimiz gücümüzdür. Bu güçlü toplumun oluşmasında bu medeniyetlerin kodlarında vahdet sıfatı var. Çokluk içinde birliği sağlayıp kendi şehrimizin sorunlarını çok daha hızlı çözmek, günün sonunda mutlu şehir, mutlu Türkiye, mutlu dünya için birlikte yapacak çok işimiz var" diye konuştu. - GAZİANTEP