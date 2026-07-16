Gaziantep'te 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 Temmuz Anma Programı

Gaziantep\'te 15 Temmuz Anma Programı
16.07.2026 01:17  Güncelleme: 01:18
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Gaziantep'te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında binlerce vatandaş, FETÖ'nün darbe girişimine karşı 10 yıl önceki direnişi yad etti. Konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, şehitler rahmetle anıldı, gazilere minnet duyuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında binlerce vatandaş tek yürek olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu.

Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların doldurduğu meydanda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı milletin 10 yıl önce ortaya koyduğu destansı direniş bir kez daha yad edilirken, şehitler rahmetle anıldı, gazilere minnet duyguları ifade edildi. Program boyunca yapılan konuşmalarda ve etkinliklerde milli birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, dualar eşliğinde demokrasi nöbetinin hafızalardaki yeri bir kez daha hatırlatıldı.

Anma programı kapsamında düzenlenen konserler, gösteriler ve görsel etkinliklerle milletin yazdığı kahramanlık destanı yeniden canlandırıldı. Müezzin Halil Bilgetay tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Gaziantep Müftüsü Mustafa Soykök dua etti. Ardından Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programında yaptığı konuşma alandaki dev ekranlardan izlenildi.

"15 Temmuz bir hafızadır, unutmayacağız, unutturmayacağız"

Programda yapılan konuşmalarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehitkamil'in Karayılan'ın torunları ne kadar güçlü olduğumuzu 10 yıl önce gösterdik. 15 Temmuz bir hafızadır, unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz adaletin zulme galip geldiği gündür, 15 Temmuz iyiliğin kötülüğe galip geldiği gündür" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak, irademizi bir kez daha göstermek için bir aradayız. Bu sene 'İrade bizim zafer bizim' sloganımızdır" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, "Ruhunu bir dolara satan hainler, milletin uçak ve tanklarını yine millete karşı kullandı. Ama Cumhurbaşkanımızın cesareti milleti meydana çağırmasıyla bu aziz millet bu vatanı korumak adına meyanlara koştu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize şifa diliyorum" diye konuştu.

Programda ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, AK Parti önceki dönem Gaziantep Milletvekillerinden Mehmet Sait Kirazoğlu ile 15 Temmuz Gazisi Öğretmen Tahsin Altay da konuşma yaptı. Konuşmacılar, 15 Temmuz gecesinin milletin tarihindeki en kritik dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, milyonlarca vatandaşın meydanları doldurup vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi verdiğini vurguladı. Gazilik unvanını o gece kazanan Tahsin Altay ise yaşadığı anları paylaşarak vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

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