Gaziemir Belediyesi Taekwondo Kursunda Kuşak Atlama Sınavı Yapıldı

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Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği taekwondo kursuna katılan sporcular, bir üst kuşağa çıkmak için kuşak atlama sınavında ter döktü, yeteneklerini sergiledi.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği taekwondo kursuna katılan sporculardan 107'si bir üst kuşağa çıkmak için kuşak sınavına katıldı. Taekwondo kursiyerleri için 4 ayda bir düzenlenen kuşak sınavı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapıldı. Sporcular, Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan 2024 Yılı Ocak Dönemi Kuşak Sınavı'nda, öğrendikleri taekwondo tekniklerini sergileyerek bir üst kuşağa çıkmak için mücadele verdi.

Antrenörler Volkan Yalçınkaya, Filiz Yalçınkaya ve Rahmi Çelik'in yer aldığı sınav komisyonu karşısında yeteneklerini sergileyen 24 sporcu beyazdan sarı yeşile geçmeye hak kazanırken, 7 sporcu beyazdan sarı kuşağa, 3 sporcu sarıdan yeşile, 7 sporcu sarıdan sarı yeşil kuşağa, 1 sporcu sarı yeşilden yeşil maviye, 12 sporcu sarı yeşilden yeşile,1 kişi yeşilden mavi kuşağa, 7 sporcu yeşil kuşaktan yeşil maviye, 1 sporcu mavi kuşaktan mavi kırmızı kuşağa, 14 sporcu yeşil mavi kuşaktan mavi kuşağa, 8 sporcu maviden kırmızıya, 10 kişi mavi kırmızıdan kırmızıya ve 12 sporcu kırmızı kuşaktan kırmızı siyah kuşağa geçmeyi başardı. Sporcuları yalnız bırakmayan ailelerde çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu.

Kuşak atlama sınavına giren sporcuları kutlayan ve asla sporu bırakmamalarını öğütleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "5 yıl boyunca bu kuşak sınavlarına büyük bir keyif alarak katıldım. Çocuklarımızla birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Göreve geldiğimizde, Volkan Hoca Gaziemir'de taekwondo sporuna gereken önemin gösterilmediğini söylediğinde üzülmüştüm. O gün taekwondo sporuna her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Bugün bu sözü tutmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Siz değerli ailelerimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca bana inandığınız, güvendiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.