Gaziemir'de 16 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

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(İZMİR) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 16 farklı suçtan toplam 13 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı. Zanlının yakalanmamak için başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şüphelilere yönelik Gaziemir ilçesinde yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan V.K.'nın (41) 'silahlı tehdit' ve 'yağma' gibi 16 farklı suçtan toplam 13 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli V.K.'nın yakalanmamak için başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı öğrenildi.