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Gaziemir'de yağmur teyakkuzu - Son Dakika

Gaziemir'de yağmur teyakkuzu

14.12.2021 13:51
Gaziemir'de yağmur teyakkuzu

Gaziemir Belediyesinin Acil Müdahale Ekibi, kenti etkisi altına alan yağışların oluşturduğu olumsuzluklara müdahale ederek, sorunları büyümeden çözüyor.

Gaziemir Belediyesinin Acil Müdahale Ekibi, kenti etkisi altına alan yağışların oluşturduğu olumsuzluklara müdahale ederek, sorunları büyümeden çözüyor.

Gaziemir Belediyesinin her vardiyada 50 personelden oluşan acil müdahale ekibi, etkili olan şiddetli sağanak yağmur nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek ve yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak için cuma gününden bu yana aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Teyakkuza geçen Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlükleri'nde görevli ekipler, sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara anında müdahale ederek sorunları büyümeden çözüyor.

Vatandaşlardan gelen yardım taleplerine anında cevap veren ekipler, ilçenin sokaklarını gezerek gördükleri sorunlara müdahale ediyor. Tıkanan rögar kapaklarını açan, ızgaraları temizleyen ekipler, yağmur suyunun tahliye olmasının önündeki engelleri kaldırarak su baskınlarının da önüne geçiyor. Yollarda oluşan su birikintilerinin önünü açarak suların akıp gitmesini sağlayan ekipler, yağmurun yollarda biriktirdiği atık ve çamurları da temizliyor. Ekipler, aşırı yağış nedeniyle yollarda meydana gelen bozulmalara da anında müdahale ederek, olması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçiyor. 24 saat aralıksız çalışan ekipler, yağmurdan kaynaklanan olumsuzluklara karşı mücadele etmeye devam ediyor.

24 saat çalışma

Meteorolojinin yaptığı sağanak yağmur uyarılarını dikkate alarak teyakkuza geçtiklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye ekiplerinin cuma gününden itibaren yağmurun oluşturduğu olumsuzlukları gidermek için aralıksız çalıştığını söyledi. Başkan Halil Arda, "Sel ve su baskınlarıyla mücadele için kurduğumuz Acil Durum Müdahale Ekiplerimiz, yağmurun yol açtığı sorunlara yerinde müdahale ediyor. Ekiplerimiz, sorunlara anında müdahale ederek sel ve su baskınlarının önüne geçiyor. Acil Durum Müdahale Ekiplerimiz, oluşabilecek su baskınlarından vatandaşlarımızı korumak için sel riski geçene kadar tüm teçhizatlarıyla hazır durumda, görev başında olacak. İhtiyaç duyan yurttaşlarımız 999 0 251 numaralı telefondan bize ulaşabilirler" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir'de yağmur teyakkuzu
Gaziemir'de yağmur teyakkuzu
Gaziemir'de yağmur teyakkuzu

Halil Arda, Cuma, Sel, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziemir'de yağmur teyakkuzu - Son Dakika


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