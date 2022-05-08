Gaziler Derneği Milas Şubesi'nin Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu Hacıilyas Mahallesi Arastapark'ta bulunan dernek binası önünde yapıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre faaliyet raporunun Şube Başkanı Mehmet Sarban tarafından okunmasıyla sürdü.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi olarak 2007 yılından itibaren bünyesinde Şehit Aileleri Muharip ve Malul Gaziler olarak şu anda 170 üyeye hizmet ettiklerini belirten Sarban, "2007 yılında 140 üyeyle şube olan derneğimizde çok sayıda gazimiz vefat etmesine rağmen şubemize yeni üyeler katarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu güzel çalışmada kendileriyle çalışmaktan gurur duyduğum yönetim ve denetim kurulundaki arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür eder, saygılar sunarım. 2020, 2021 yılı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden korona virüsü nedeniyle ülkeler zor günler geçirdi. Biz Milas şubesi olarak şehit aileleri ve gazilerimiz 65 yaş üstü olduğu için bir seneye yakın evden çıkamadı. Çıkamayan ailelere başta kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız, oda başkanlarımızın yardımlarını ulaştırmaya çalıştık. Korona nedeniyle 3 gazimiz vefat etti. Gazilerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun. 2021 yılında ilçemiz Ören bölgesinde çıkan yangın dolayısıyla mağdur olan şehit aileleri ve gazilerimize, köylülerimize başta su olmak üzere gıda yardımı yapmaya çalıştık. 2022 yılında yangın bölgesinde kaymakamımız Sayın Mustafa Ünver Böke ile birlikte ağaç dikimine katıldık" dedi.

2022 yılında Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Milas Belediyesi tarafından yapılan para, gıda, kömür yardımlarını bütün şehit aileleri ve gazilerimize ayrım yapmadan ulaşmasını sağladıklarını da belirten Başkan Sarban, "Bu yardımlar için Kaymakamımız Mustafa Ünver Böke'ye, Belediye Başkanımız Muhammet Tokat'a ve tüm oda başkanlarıma şehit aileleri, kahraman gazilerimiz ve yönetim kurulum adına teşekkür eder saygılar sunarım" dedi.

Kongrede konuşma yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise, "Gazilerimiz ve aileleri bizler için çok önemli. Kendilerine sağlık dolu günler diliyor, genel kurulun hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından derneğin düzenlediği etkinliklere destek veren kurum ve sivil toplum örgütlerine plaketleri Kaymakam Böke tarafından verildi. - MUĞLA