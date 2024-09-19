Gaziler Günü kutlamaları Bayburt\'ta törenle başladı

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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Sakarya Meydan Muharebesi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ve mareşallik unvanının verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da törenle kutlandı. Bayburt'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Gaziler Günü ilk önce çelenk sunumuyla, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla başladı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Şehit Osman Tepesi'nde bulunan Bayburt Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende; valilik, belediye, garnizon komutanlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği (ŞAGDER) tarafından şehitlik büstüne çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrasında saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ŞAGDER Başkanı Gazi Selami Köksal ve Üsteğmen Cenk Ömer Yıldırım tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından protokol üyelerince, şehitlikte bulunan temsili mezarlara karanfil bırakıldı. Tören, müftülük görevlisi vaiz Eyüp Bakan tarafından yapılan dua ile sona erdi. - BAYBURT