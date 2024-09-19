Gaziler Günü'nde Anlamlı Konser

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Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 2. Ordu Bando Komutanlığı tarafından verilen konser, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında, milli birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıkarken, gaziler onurlandırıldı. Konsere katılanlar duygusal anlar yaşarken, 2. Ordu Bando Komutanlığı'nın icra ettiği parçalar izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Konserin ardından Malatya Park AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, Bando Komutanı'na çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Güvenç, yaptığı açıklamada, Gaziler Günü'nün önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturulması adına önemli rol oynadığını vurguladı. - MALATYA