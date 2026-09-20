Gaziler Günü’nde miniklerden anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Gaziler Günü’nde miniklerden anlamlı ziyaret

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Gaziler Günü’nde miniklerden anlamlı ziyaret
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Eskişehir’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, gazi derneklerini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, gazi derneklerini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle anlamlı bir ziyaret programı gerçekleştirildi. İl Müdürü Orhan Bayrak ve Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret boyunca çocuklarla gaziler yakından ilgilenirken, duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaret kapsamında kahraman gazilerle bir araya gelerek günlerini tebrik eden heyet, vatan fedakarlıklarına duyulan şükranı dile getirdi. İl Müdürü Orhan Bayrak, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine değinerek, gazilere duyulan minnet ve saygının her zaman baki olduğunu belirtti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen buluşma, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüEskişehirYerelSon Dakika

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