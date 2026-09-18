Gaziler ve gençler ellerindeki Türk bayraklarıyla omuz omuza yürüdü - Son Dakika
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Gaziler ve gençler ellerindeki Türk bayraklarıyla omuz omuza yürüdü

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Gaziler ve gençler ellerindeki Türk bayraklarıyla omuz omuza yürüdü
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Bilecik’te gaziler ve gençler ’Saygı Yürüyüşü ve Anma Programı’nda ellerinde Türk bayraklarıyla omuz omuza yürüdü.

Bilecik'te gaziler ve gençler 'Saygı Yürüyüşü ve Anma Programı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla omuz omuza yürüdü.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla 'Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Atatürk Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'ndan son bulan yürüyüşe Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir, Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne üye gaziler ve öğrenciler katıldı.

"Çok büyük bir katılım oldu"

Açılış konuşması yapan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Bilecik'te Gaziler Günü münasebetiyle tüm gazilerimizin de halkımızın buluşmasıyla beraber bir yürüyüş organize ettik. Çok büyük bir katılım oldu. Bundan dolayı tüm kuruluşlara, tüm gazilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm gazilerimize buradan Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Bizler dün cephede nasıl dimdik durduysak, bugün de bayrağımızın gölgesinde, vatanımızın emrindeyiz"

Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüsnü Avcı, bugün çok anlamlı bir yürüyüşü tamamladıklarını söyleyerek, "Yarın 19 Eylül Gaziler Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının veriliş yıldönümü. Bizler için 19 Eylül sadece takvimde bir yaprak değil, bu toprakların nasıl vatan kılındığını, çekilen çilelerin ve ödenen bedellerin adıdır. Yürüdüğümüz bu yollarda attığımız her adım, Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Kore'de, Kıbrıs'ta ve terörle mücadelede canını siper etmiş kahramanlarımızın izidir. Bizler dün cephede nasıl dimdik durduysak, bugün de bayrağımızın gölgesinde, vatanımızın emrindeyiz. Bu yürüyüşte yanımızda olan, bizlerle omuz omuza yürüyen gençlere, yaşlılara, tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız, gazilerimizin ve şehit ailelerimizin gururuna ortak oldunuz. Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömür diliyorum. Vatanımız ve birliğimiz daim olsun" dedi.

Yürüyüş sonunda bayrak devir teslimi yapıldı.

Kaynak: İHA
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