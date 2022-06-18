İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ve eşi Hicran Şahin'in öğrenci velisi olarak katıldığı hayır panayırında öğrenci velilerinin hazırlamış oldukları pasta ve börekler satıldı. İlk ve orta okulun ihtiyaçları için toplanan paralar Okul Aile Birliğine teslim edildi. Öğrencilerin yapmış oldukları yarışmada dereceye girenlere hediye çekleri verildi. Panayıra, Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin , AK Parti İlçe Başkanı Oktay Karcı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüseyin Yaman , İlçe Emniyet Müdürü Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihad Emir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve öğrenci velileri katıldılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldı - Son Dakika

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