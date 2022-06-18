Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldı

18.06.2022 11:39
Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde eğitim faaliyetini sürdüren Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldıİlçe Kaymakamı Efecan Şahin ve eşi Hicran Şahin'in öğrenci velisi olarak katıldığı hayır panayırında öğrenci velilerinin hazırlamış oldukları pasta ve börekler satıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde eğitim faaliyetini sürdüren Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldı

İlçe Kaymakamı Efecan Şahin ve eşi Hicran Şahin'in öğrenci velisi olarak katıldığı hayır panayırında öğrenci velilerinin hazırlamış oldukları pasta ve börekler satıldı. İlk ve orta okulun ihtiyaçları için toplanan paralar Okul Aile Birliğine teslim edildi. Öğrencilerin yapmış oldukları yarışmada dereceye girenlere hediye çekleri verildi. Panayıra, Gölpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Gergin, AK Parti İlçe Başkanı Oktay Karcı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hüseyin Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Cihad Emir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve öğrenci velileri katıldılar. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:56:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gazimihal Ortaokulu'nda yılsonu hayır panayırı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement