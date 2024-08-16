Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi

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17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümünde Gaziosmanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GOP-AR) gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta ekipler senaryo gereği binalarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

17 Ağustos 1999 günü saat 03.02'de Gölcük'te meydana gelen depremde 17 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla vatandaş da yaralanmıştı. Büyük depremin 25. yıl dönümünde vatandaşlarda bilinç oluşturmak amacıyla Gaziosmanpaşa Arama Kurtarma ekibi (GOP-AR) katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryoya göre Hürriyet Mahallesi 268. Sokak üzerinde bulunan ve deprem sonrası ağır hasar alan 5 katlı binada ses ile enkazda kalanlara ulaşılmaya çalışıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında olanların sesini duyabilmek için özel dinleme cihazlarıyla ortam sesleri dinlendi. Bu sırada çevredeki jeneratörler ve iş makineleri kapatılarak vatandaşların sessiz olunması uyarısında bulunuldu. Enkaz altında yeri tespit edilen bir vatandaşa ulaşıldı. Ardından ulaşılan vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Tatbikata Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanı Hakan Bahçetepe ve vatandaşlar katıldı. - İSTANBUL