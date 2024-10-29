Gaziosmanpaşa Belediyesi Cumhuriyet\'in 101. Yılını Coşkuyla Kutladı

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Gaziosmanpaşa Belediyesi Cumhuriyet'in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Fener alayıyla başlayan kutlamalar Ebru Yaşar konseri ile sona erdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Cumhuriyet'in 101. yılını etkinliklerle kutladı. Gün boyu süren etkinliklerin akşamında fener alayı sonrasında sahne alan Ebru Yaşar sevilen parçalarını seslendirdi. Gerçekleşen konser vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Bu güzel meydanda, Cumhuriyet Bayramı'nda sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet özgürlüktür, cumhuriyet bağımsızlıktır, cumhuriyet adaletin ve eşitliğin teminatıdır. Cumhuriyet, kadınlara seçme ve seçilme hakkıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir. Bu cennet vatanın erdemli insanların hak ettiği yaşam biçimidir. Cumhuriyet, bizlere emanet edilen bu eşsiz miras, milletimizin en büyük gücüdür. Bundan tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlığa inanmış bu asil millet, cumhuriyetimizin temellerini attı. Yedi düvele karşı büyük mücadeleler verdik, zorlu yollardan geçtik. Cumhuriyetimizden aldığımız ilhamla 101 yıldır hiçbir baskıya boyun eğmedik. Değerli Gaziosmanpaşalılar, komşularım, cumhuriyetin bize öğrettiği en büyük ders; birlik olmak, omuz omuza vermek, özgürlük ve bağımsızlık yolunda durmadan yürümektir. Bundan tam 101 yıl önce güçlü vizyonuyla yolumuza ışık olan, cumhuriyeti bizlere miras eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını saygıyla selamlıyorum. Sevgili Gaziosmanpaşalılar, kıymetli komşularım, bu heyecanımız hiç eksik olmasın. Cumhuriyetle aydınlanmış bu topraklarda umutlarımızı her zaman diri tutacağız. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL