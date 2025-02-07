Gaziosmanpaşa Belediyesi İbadethaneleri Sürekli Temizliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziosmanpaşa Belediyesi İbadethaneleri Sürekli Temizliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi İbadethaneleri Sürekli Temizliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için ilçedeki tüm cami ve cemevlerini düzenli olarak temizliyor. Günde ortalama 17 ibadethaneyi ziyaret eden temizlik ekipleri, şimdiye kadar toplamda 3 bin 620 temizlik çalışması gerçekleştirdi.

07.02.2025 15:13  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçedeki tüm cami ve cemevlerini düzenli olarak temizliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 89 cami ve 3 cemevinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Tam donanımlı araçlarla ibadethanelerin halılarını yıkayan ekipler, pencerelerden avizelere, kapılardan avlulara kadar dip köşe temizlik gerçekleştiriyor. Temizlik işlemlerinin ardından son olarak gül suyu sıkılıyor.

3 bin 620 kez temizlik çalışması yapıldı

Günde ortalama 17 cami ve cemevini ziyaret eden temizlik ekibi, program dahilinde her gün farklı ibadethanelerin temizliğini yapıyor. Bugüne kadar 3 bin 620 temizlik çalışması gerçekleştiren ekiplerin özenli ve titiz temizlik çalışmaları ile vatandaşlar, pırıl pırıl ortamlarda gönül rahatlığı ile ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor. İbadethanelerde maneviyat duygusunu doyasıya hisseden vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediyesinin temizlik çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi İbadethaneleri Sürekli Temizliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:11:57. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediyesi İbadethaneleri Sürekli Temizliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.