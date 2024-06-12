Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezi'nde Kurs Bitirme Töreni - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezi'nde Kurs Bitirme Töreni

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezleri bünyesinde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, diplomalarını Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den aldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl el sanatları ve kişisel gelişim kurslarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 4 bin 500 kursiyer için dönem sonu diploma töreni düzenledi.

12.06.2024 17:52
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezleri bünyesinde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, diplomalarını Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu yıl el sanatları ve kişisel gelişim kurslarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 4 bin 500 kursiyer için dönem sonu diploma töreni düzenledi. Zat-ı Gül Hanım Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yanı sıra belediye yetkilileri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Başkan Bahçetepe tören öncesi kültür ve sanat merkezini gezerek, kadınların kurslarda öğrendikleriyle ürettiği el emeği ürünleri inceledi, eserler hakkında bilgi aldı.

"Kendi yetenekleriyle kendilerine bir yol haritası belirlemelerini istiyoruz"

Kadınlara sertifikalarını takdim eden Başkan Bahçetepe, "Biz kadınlarımızın her alanda güçlenmesini istiyoruz. Kendi yetenekleriyle kendilerine bir yol haritası belirlemelerini istiyoruz. Bu anlamda burada verdiğiniz emek ve azimden dolayı bütün kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Buradaki eğitmenlerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli müdürümüze, başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Daha nice büyük başarılara hep birlikte imza atacağız" diye konuştu.

"Gayet mutluyum, başarmak güzel"

Kadın sanat merkezi kursiyerlerinden Gülçin Şebana, "Keçe sanatı kursuna katıldım. Hocalarımızla, arkadaşlarımızla çok güzel beraberliğimiz oldu. Gayet mutluyum, başarmak güzel" ifadelerini kullandı. Kursiyer Hülya Meriç ise, "Çok mutluyum. Başarılı bir dönem geçirdik. Çok şeyler öğrendik. Yeni yeni tekniklerle güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Güzel dostluklar edindik. Bu sanat merkezlerinin çoğalarak diğer branşlarla da devam etmesini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezi'nde Kurs Bitirme Töreni - Son Dakika

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