Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Karate-Tekvando Kuşak Terfi Sınavı'nda konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Salonlarımızın böylesine cıvıl cıvıl yetenekli gençlerimizle süslenmesi bizi mutlu eden, başka salonların da yapılması için bizi görevli kılan en önemli konudur" dedi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin karate ve tekvando kurslarında eğitim gören genç sporcular, düzenlenen sınavla kuşak yükseltti. Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava, 6-14 yaş arası 160 sporcu katıldı. Kendi branşlarında bir üst kuşağa geçebilmek için sportif becerilerini sergileyen genç sporcuları bu heyecanlı günde Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da yalnız bırakmadı. Kuşak yükselten sporcuların her birini tebrik eden Başkan Usta, ileride Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
"Gençlerimizin yeteneklerinin hakikaten gururla izlendiği bir ortam"
Programda konuşan Başkan Usta, "Görüyorum ki muhteşem bir coşku ve heyecan var. Gençlerimizin yeteneklerinin hakikaten gururla izlendiği bir ortam. Kıymetli ailelerimize, çocuklarını spora yönlendirdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Salonlarımızın böylesine cıvıl cıvıl, yetenekli gençlerimizle süslenmesi bizi mutlu eden, başka salonların da yapılması için bizi görevli kılan en önemli konudur. Türkiye Yüzyılı'nda bu gençlerimizin ufkuyla, vizyonuyla, geleceğe daha umutla bakan, gelişen ve büyüyen bir Gaziosmanpaşa olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Gaziosmanpaşa Belediyesi Karate-Tekvando Kuşak Terfi Sınavı düzenledi - Son Dakika
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