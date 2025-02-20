Gaziosmanpaşa Belediyesi Karla Mücadelede Yoğun Çalışma İçinde - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Karla Mücadelede Yoğun Çalışma İçinde

Gaziosmanpaşa Belediyesi Karla Mücadelede Yoğun Çalışma İçinde

İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı sonrası Gaziosmanpaşa Belediyesi, 65 araç ve 360 personel ile karla mücadele çalışmaları yürütürken, 13 ton tuz dağıtımı yapıldı ve sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirildi.

20.02.2025 08:32  Güncelleme: 08:56
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İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi adına Gaziosmanpaşa Belediyesi, 65 araç ve 360 personel ile ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürütüyor.

Karla mücadele hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışının ulaşımı ve günlük yaşamı aksatmaması için cadde cadde, sokak sokak küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. İlk etapta ana arterlerin açık kalmasını sağlayan ekipler, ara sokaklarda da yol güvenliği için aralıksız çalışıyor. Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları sürerken, trafik yoğunluğunun oluşabileceği noktalarda önlemler artırıldı.

13 ton tuz dağıtımı yapıldı

Yayalar için meydanlarda, kaldırımlarda, park ve yeşil alanlarda biriken karlar temizlenmeye devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde herhangi bir aksama yaşanmaması için belediye ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçe genelindeki muhtarlıklara, okullara, sağlık merkezlerine, kamu kurumlarına ve ibadethanelere toplamda 13 ton tuz dağıtıldı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, dondurucu soğuklarda sokak hayvanlarını da unutmadı. Can dostları için beslenme ve barınma üniteleri oluşturan belediye, yoğun kar yağışı altında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için gönüllü vatandaşlarla birlikte 70 noktada mama dağıtımı yapıyor.

Çağrı merkezi 24 saat hizmet veriyor

Gaziosmanpaşa'da kar yağışından etkilenen vatandaşlar, 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden 7/24 destek talep edebiliyor. Gaziosmanpaşalılar, kış şartlarında ulaşım, sağlık, sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı gibi her türlü acil durumda ihbar ve taleplerini iletebiliyor. Vatandaşların talepleri, ilgili birimlere iletilerek, hızlı çözüm üretiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi Karla Mücadelede Yoğun Çalışma İçinde - Son Dakika

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