Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nden 65 Yaş Üstü ve Özel Gereksinimli Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında sunduğu evde temizlik ve evde berber hizmetleriyle 65 yaş üstü, hasta ve özel gereksinimli vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Günlük ev işlerini yapmakta zorlanan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç ve özel gereksinimli vatandaşlar için Gaziosmanpaşa Belediyesi, ücretsiz evde temizlik hizmeti veriyor. Talepler doğrultusunda hanelere periyodik olarak ziyaretler gerçekleştiren belediye ekipleri, evlerde hummalı bir temizlik çalışması yürüterek hem yaşam alanlarını daha sağlıklı hale getiriyor hem de vatandaşın yaşamını kolaylaştırıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin evde berber hizmeti de yüzleri güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda kişisel bakımlarını yerine getiremeyecek durumda olan vatandaşların saç ve sakal kesimleri, belediyenin yönlendirdiği berberler tarafından evlerinde özenle yapılıyor. Vatandaşlar, gönüllere dokunan belediyecilik hizmetlerini memnuniyetle karşılıyor. - İSTANBUL