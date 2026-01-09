Su Kemeri Sosyal Tesisi\'nden Gazetecilere yüzde 50 indirim

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Su Kemeri Sosyal Tesisi'nin kapılarını, basın emekçilerine yüzde 50 indirimle açıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, toplumun haber alma hakkı için fedakarca görev yapan basın mensuplarına destek olmak ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak amacıyla özel bir kampanya başlattı. Belediye bünyesindeki Su Kemeri Sosyal Tesisi, 10 Ocak tarihinde gazetecilere yarı fiyatına yararlanma imkanı sunacak.

Gazetecilere keyifli bir mola

Gaziosmanpaşa'nın en gözde sosyal alanlarından biri olan Su Kemeri Sosyal Tesisi, kaliteli hizmeti ve doğayla iç içe atmosferiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yoğun iş temposu altında çalışan gazetecilerin hem dinlenmelerini sağlamak hem de mesleki dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen kampanya, gün boyunca geçerli olacak. Zengin menü seçenekleri ve nezih ortamıyla tesis, basın mensuplarına keyifli bir buluşma noktası sunacak.

"Basın emekçilerimizin emeği her türlü takdirin üzerindedir"

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, basın mensuplarının demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Halkımızın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerimizin emeği her türlü takdirin üzerindedir. Biz de Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, bu özel günde böyle bir jestle onların yanında olmak istedik." - İSTANBUL