Gaziosmanpaşa Belediyesi, özel gereksinimli Eren'in salıncak talebini yerine getirdi. Başkan Vekili Eray Karadeniz'in talimatıyla Eren'in evinin bahçesine, kendisi için özel tasarlanan yeni bir salıncak kuruldu.

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Demirci ailesi, parka gitmekte zorluk çeken otizm tanılı oğulları Eren Demirci için Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden destek istedi. Ailenin bu anlamlı isteği üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, Eren'in evinin bahçesinde bulunan ve işlevini yitiren salıncağın yenisi ile değiştirilmesi için ekiplerine talimat verdi. Ekipler, erişilebilirlik standartlarına uygun olarak tasarlanan, güvenilir ve kullanımı kolay salıncağı Eren'in evinin bahçesine kurdu. Yeni salıncağına kavuşmanın sevincini yaşayan Eren, bahçesinde doyasıya eğlendi.

"Eren mutlu olunca biz de mutluyuz"

Başkan Vekili Karadeniz'e ve belediye ekiplerine teşekkür eden anne Aysel Demirci, "Salıncağımız için belediyemize çok teşekkür ediyorum. 5 sene önce pandemi döneminde kurmuşlardı. Kullanmaktan eskidiği için yenilenmesi talebinde bulunduk, yine geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eren mutlu olunca biz de mutluyuz" dedi. - İSTANBUL