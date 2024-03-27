Gaziosmanpaşa Belediyesi Ramazan Ayında Balık Dağıtımlarını Sürdürüyor

Yerel

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların iftar sofralarına katkı sunmak için balık dağıtımlarını sürdürüyor. Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtımda 2 ton istavrit, ekipler tarafından vatandaşlara ikram edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün, kayıt dışı balık avcılığı yapanlara yönelik denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde el konulan 2 ton istavrit, vatandaşlara ulaştırılmak üzere Gaziosmanpaşa Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, teslim alınan balıkları, Yenidoğan Mahallesi'nde kurduğu tezgahta vatandaşlara dağıttı. İftar öncesi ikram edilen taze balıkları evlerine götüren vatandaşlar, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya ve ekiplere teşekkür etti.

Toplamda 30 ton balık dağıtıldı

Mahallelerde gerçekleştirilen balık dağıtımlarının yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin evlerine de balık ulaştırmaya devam ediyor. Ekipler, hazırladıkları balıkları vatandaşın kapısına kadar götürüp, ikramda bulunuyor. Bugüne kadar toplamda 30 ton balık dağıtımının yapıldığı Gaziosmanpaşa'da, önümüzdeki günlerde de ilçenin çeşitli noktalarında dağıtımların devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL