Gaziosmanpaşa Belediyesi Sporcuları Kuşak Yükseltti - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi Sporcuları Kuşak Yükseltti

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sporcuları Kuşak Yükseltti

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin karate ve tekvando kurslarında eğitim gören 160 sporcu, düzenlenen sınavla kuşak yükseltti. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, sporcuları tebrik ederek spora verdikleri desteklerini vurguladı.

03.06.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin karate ve tekvando kurslarında eğitim gören 160 sporcu, düzenlenen sınavla kuşak yükseltti. Genç sporcuların heyecanını paylaşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yeni başarılar için spor tesisleri ve eğitim imkanlarıları ile spora her zaman destek vereceklerinin altını çizdi.

Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Karate-Tekvando Kuşak Terfi Sınavı'na Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde eğitim alan 160 sporcu katıldı. Karatede 90, tekvandoda ise 70 sporcu, bir üst kuşağa geçebilmek için sportif becerilerini sergilerken, aileleri de tribünden bu heyecana ortak oldu. Genç sporcuları bu mutlu günde yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, kuşak yükselten karateci ve tekvandocuları tebrik etti, spora verdikleri önemden dolayı ailelere teşekkürlerini iletti.

"Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancım tam"

Konuşmasında karate ve tekvandonun diğer spor dalları gibi azim ve kararlılık gerektirdiğine vurgu yapan Başkan Bahçetepe, "Sizler bu sporlarda öğrendiğiniz tekniklerin yanı sıra disiplin, sabır, saygı, centilmenlik gibi hayat boyu size rehberlik edecek değerleri de benimsemiş oluyorsunuz. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak sporun her dalında olduğu gibi karate ve tekvandoda da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Spor tesislerimizi ve eğitim imkanlarımızı her geçen gün daha da iyileştirerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; sporla iç içe büyüyen gençlerimiz, gelecekte sağlıklı, bilinçli, dinamik bireyler olarak toplumumuza rehberlik edecek. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz çaba ve azim için hepinizi tebrik ediyorum. Unutmayın ki bu yolculukta esas olan kuşak kazanmak değil, sporun getirdiği değerleri hayatınızın her alanında uygulamaktır. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza olan inancım tam. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı dolu bir spor yaşamı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi Sporcuları Kuşak Yükseltti - Son Dakika

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