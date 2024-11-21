Gaziosmanpaşa'da Emeklilere Pazar Desteği Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziosmanpaşa'da Emeklilere Pazar Desteği Programı Başladı

Gaziosmanpaşa\'da Emeklilere Pazar Desteği Programı Başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, emeklilere destek olmak için pazar desteği programını hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi emeklilere 9 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular 8 Aralık'a kadar online olarak alınabilecek.

21.11.2024 10:42  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin seçim vaatlerinden olan "Emeklilere Pazar Desteği" başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz şartlarında emeklilere destek sunmak adına pazar desteği programını hayata geçirdi. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa'da ikamet eden, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve sosyal destek şartlarını sağlayan emeklilere 9 bin TL ödeme yapılacak.

Başvurular 8 Aralık'a kadar Yapılabilecek

Emekliler, 8 Aralık tarihine kadar pazar desteğine başvuru yapabilecek. Başvurular https://arabul.gaziosmanpasa.bel.tr/kimlik/emekli internet adresinden online olarak alınacak.

Başvuru şartları:

Gaziosmanpaşa'da ikamet etmesi

Aylık hane gelirinin 30 bin TL'nin altında olması

Emekli ya da aynı adreste yaşayan yakınlarının, piyasa rayiç değeri veya kasko bedeli 1 milyon 200 bin TL ve üzeri bir araca sahip olmaması

Öte yandan emekli kişinin kendisi veya aynı ikamet adresinde yaşayan bir yakınında ağır engelli ya da tam bağımlı bir birey bulunuyorsa, diğer kriterlere bakılmaksızın destek sağlanacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Emeklilere Pazar Desteği Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
16:19 Eski oryantal Asena’dan samimi açıklamalar: Yıllarca bedenimle anlattım Eski oryantal Asena'dan samimi açıklamalar: Yıllarca bedenimle anlattım
16:18 Paten kayıcısının çarptığı 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Paten kayıcısının çarptığı 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
16:10 Esnafın yüz karası Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı Esnafın yüz karası! Vatandaşı kandırdı, yetmedi o anları kayda alıp paylaştı
15:59 Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye’de ne kadar Suriyeli var Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?
15:55 Ebrar Karakurt’un yeni takımı belli oldu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu
15:51 İran Cumhurbaşkanı, başkent Tahran’ı taşımayı planlıyor İran Cumhurbaşkanı, başkent Tahran'ı taşımayı planlıyor
15:49 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent, dünya devine transfer oluyor
15:45 The Economist’in 2025 kehanet kapağı şifrelerle dolu The Economist'in 2025 kehanet kapağı şifrelerle dolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 12:05:08. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Emeklilere Pazar Desteği Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.