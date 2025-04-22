Gaziosmanpaşa\'da Kadınlara Yönelik \'Güzel ve Etkili Konuşma\' Semineri

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Güzel ve Etkili Konuşma" seminerinde kadınlarla bir araya gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Bir toplumda kadın varsa umut vardır, hayat vardır. Kadınlarımızın sesini daha güçlü duyurabilmek için bütün imkanlarımızla yanlarındayız" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kadınların kişisel gelişim yolculuklarına destek olmak ve iletişim becerilerini güçlendirmek amacıyla "Güzel ve Etkili Konuşma" semineri düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eşi Gözde Bahçetepe'nin yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Kişisel Gelişim Eğitmeni Gülseren Bozkurt seminerde; doğru nefes alma teknikleri, diksiyon, beden dili, etkili iletişim konularında önemli ipuçlarını paylaştı. Bozkurt'un, katılımcılara şarkılar ve tekerlemeler eşliğinde diyafram egzersizleri yaptırması eğlenceli anlara sahne oldu.

Programda konuşan Başkan Bahçetepe, hayata geçirdikleri projelerle kadınların sosyal hayatına dokunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Anne Taksi uygulaması ile gebe annelerimizi ve yeni doğum yapmış annelerimizi ücretsiz olarak hastanelere ulaştırıyoruz. Yeni doğan bebek paketimiz vardı ve bu hizmet devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde lohusa destek paketimizi de açıkladık. El sanatları satış ofislerimizde 1.500'den fazla kadınımızın emeğini sergileyebildiği ve ev ekonomisine katkıda bulunduğu alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde ilk kez diyetisyen hizmetini hayata geçirdik. Günde yaklaşık 150 kadınımıza ücretsiz diyetisyenlik hizmeti veriyoruz. Spor ve sanat kurslarımızdan, psikolojik danışmanlık hizmetlerimize, eğitim seminerlerimizden dönüşüm mutfağına kadar birçok alanda kadınlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL