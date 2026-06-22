Gaziosmanpaşa\'da kentsel dönüşüm çalışmaları belediyenin teşvikleriyle hız kazandı

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin öncülüğünde sürdürülen dönüşüm hamlelerine bir yenisi daha eklenirken, ada bazlı dönüşüm anlayışıyla hayata geçirilecek yeni proje ile bölgenin çehresi yeni bir görünüme kavuşacak.

Mevlana Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilen eski binaların bulunduğu proje alanını ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, plan notları ve uygulama detayları hakkında bilgi aldı. Başkan Vekili Karadeniz, detaylı saha taramasının ardından hak sahipleriyle bir araya gelerek dönüşüm süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

169 konut ve 20 ticari birim hayata geçirilecek

Toplam 2 bin 600 metrekarelik alanda yapılacak proje kapsamında 169 konut ve 20 ticari birim inşa edilecek. Depreme dayanıklı, modern ve akıllı yaşam konseptiyle tasarlanan proje, bölgedeki yapı stokunun yenilenmesine önemli katkı sağlayacak.

Projede ayrıca 250 araç kapasiteli kapalı otopark alanı oluşturulurken, bin 300 metrekarelik peyzaj alanıyla da vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir atmosfer sunulacak. Spor salonları ve çeşitli sosyal donatı alanlarının da bulunduğu proje, güvenli ve konforlu yeni bir yaşamın kapılarını aralayacak.

"Kentsel dönüşümün ivme kazanacağı yeni bir süreç bizleri bekliyor"

Saha incelemesi sırasında açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm vizyonu ile bu hareket ilk olarak ilçemizde başlamıştı. 2012 yılında başlayan bu hareketi, biz de var gücümüzle devam ettirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz bir yılda Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşümle ilgili çok önemli adımlar attık. Bunların başında imar planları ve uygulamaları geliyor. İlçemizin 16 mahallesinde 13 farklı imar planı varken, biz bunları tek ve eşit bir imar planına çevirmiş olduk. Bu noktada vatandaşlarımızı kentsel dönüşüme yönlendirecek çeşitli teşvikler de verdik. Bugün yıkımı gerçekleştirilen alanda olduğu üzere, daha önce bir araya gelinip dönüşüm uygulanamazken bizim yaptığımız imar planları ile ada bazlı bir dönüşümü burada gerçekleştirebiliyoruz. Depreme dirençli, modern, konforlu, sosyal donatı alanı olan, yeşil alanlara sahip, otopark sorununu da çözen güzel bir projeyi daha hayata geçirmiş olacağız. Yaptığımız imar planları ile Gaziosmanpaşa'da önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümün hızlanacağı önemli bir süreç bizleri bekliyor. Geçtiğimiz bir yıl boyunca, yaptığımız tüm çalışmaların her kademesine çok değerli desteklerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Gaziosmanpaşa'yı daha güvenli ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte ilçede riskli yapıların dönüştürülmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşların depreme dayanıklı konutlarda güvenle yaşamalarını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni imar planları ve teşvik uygulamalarıyla ilçedeki dönüşüm sürecine ivme kazandırmayı sürdürüyor. - İSTANBUL