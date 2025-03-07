Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlikleri: Cami ve Türbe Ziyaret Turları Başladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlikleri: Cami ve Türbe Ziyaret Turları Başladı

Gaziosmanpaşa\'da Ramazan Etkinlikleri: Cami ve Türbe Ziyaret Turları Başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla İstanbul'daki cami ve türbelere ziyaret turları düzenliyor. Salı ve perşembe günleri yapılan gezilerle vatandaşlar manevi atmosferi yaşıyor.

07.03.2025 14:59  Güncelleme: 15:03
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Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, on bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi atmosferini, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği cami ve türbe ziyaretleriyle doyasıya yaşıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında İstanbul'daki cami ve türbelere ziyaret turları düzenliyor. Her salı ve perşembe günü düzenlenen bu gezilerde, katılımcılar kutsal mekanları ziyaret ederek hem İstanbul'un eşsiz tarihine tanıklık ediyor hem de dualarla Ramazan'ın huzurunu paylaşıyor. Salı günleri yapılan gezilerde; Fatih Camii, Hırka-i Şerif Camii, Süleymaniye Camii, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii ziyaret ediliyor. Perşembe günleri ise Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, Çamlıca Camii ve Hz. Yuşa Türbesi'ne gidiliyor. Cami ve türbe ziyaretlerine katılmak isteyen vatandaşlar, her Salı günü yenilenen kayıt sisteminden, bir sonraki hafta için başvuru yapabiliyor. Gaziosmanpaşalılar, bu manevi atmosferi hep birlikte yaşamak için ebelediye.gaziosmanpasa.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlikleri: Cami ve Türbe Ziyaret Turları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlikleri: Cami ve Türbe Ziyaret Turları Başladı - Son Dakika
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