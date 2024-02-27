Gaziosmanpaşa Belediyesi, Necmettin Erbakan\'ı anma programı düzenledi

Termometreler eksi 32'yi gördü, her şey dondu! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.