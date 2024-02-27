Gaziosmanpaşa Belediyesi, Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenledi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Necmettin Erbakan\'ı anma programı düzenledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenledi. Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katıldığı programda Erbakan, kabri başında dualarla anıldı.

27.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:24
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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Gaziosmanpaşalı öğrencilerin katıldığı programda Erbakan, kabri başında dualarla anıldı.

Gaziosmapaşa Belediyesi, eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yıl dönümünde anma programı düzenledi. Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katıldığı anma programında Erbakan, Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Programda, Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Necmettin Erbakan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa Belediyesi, Necmettin Erbakan'ı anma programı düzenledi - Son Dakika

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