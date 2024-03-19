Gaziosmanpaşa Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi\'ni coşkuyla kutladı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Hasan Tahsin Usta, "Burada Gaziosmanpaşa'ya ilk kez kazandırdığımız Gaziosmanpaşa kentsel tasarım projesinin ilk adımın açılışını yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Kahramanlık destanı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında anma töreni ve protokol konuşmalarının ardından şehitlerin anısına vatandaşlara hoşaf ikram edildi. Programda, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Salihpaşa Caddesi ve Gaziosmanpaşa Meydanı Kentsel Tasarım Projesi"nin açılışı da gerçekleştirildi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Gaziosmanpaşa Meydanından yürüyüş gerçekleştirdi.
"Gaziosmanpaşa kentsel tasarım projesinin ilk adımın açılışını yapıyoruz"
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bu meydanlarda sizlerle çok etkinliklerimiz oldu. Bazıları çok anlamlı özellikle bu tür kutlamalarda dua ve desteği bizleri geçmişe götürdü. Her ırktan her vatandaşın Çanakkale'de buluştuğu Çanakkale'de vuruştuğu ve her vatanseverin de nerelisin dediğim zaman, ben Çanakkaleli dendiği o kutlu zaferi ve o uğurdaki şehitlerimizi anmak gururla yad etmek bizlere yakışandır. Özellikle içinde bulunduğumuz Gaziosmanpaşa Meydanı her yenilikle birlikte her geçen yıl daha da güzelleşiyor. Geçmişi ile kıyasladığımız zaman hem yürüyüş konforu hem de aydınlık bir mekana sahip, gezip vakit geçirebileceğiniz bir imkan sunduk. Bugün burada Gaziosmanpaşa'ya ilk kez kazandırdığımız Gaziosmanpaşa kentsel tasarım projesinin ilk adımın açılışını yapıyoruz. Kentsel tasarım cephe güzelleştirme çalışmamız kapsamında Bağlarbaşı Caddemizden, Ordu Caddesi, Hükümet Binası önünden, Salihpaşa Caddesi ve Belediye Binasının bulunduğu noktadan alınarak bu meydan konseptini tamamen yeni bir anlayışla yeni yüzyıl belediyecilik anlayışıyla çevresini güzelleştirerek Gaziosmanpaşa'ya yakışır bir meydan haline getirmeye çalıştık" dedi. - İSTANBUL
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