Gazipaşa\'da Çanakkale Zaferi\'nin 110. yıl dönümü kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk tören çelenk sunumu ile başladı. Gazipaşa Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve şehitler adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti.

Daha sonra Korubaşı Mahallesi Canavarcık Mezarlığı'nda Şehit Süleyman Gür ile Beyobası Mahallesi Karakısık Mezarlığı'nda Şehit Ahmet Şen'in kabirleri ziyaret edildi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gazipaşa Kültür Merkezi Salonu'nda ise anma programı düzenlendi. Programda konuşan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, milletin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale'nin, vatanının, milletinin, bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Korkutata şöyle devam etti:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Türk ulusunun birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."

Tiyatro ve oratoryo gösterilerinin ardından zeybek oyunu ile devam eden program ödül töreniyle sona erdi. - ANTALYA