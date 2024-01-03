Gazipaşa\'da Gıda Denetimlerinde Kurallara Uymayan 6 İşletmeye 386 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2023 yılında yapılan gıda ile ilgili denetimlerde kurallara uymayan 6 işletmeye toplam 386 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, 2023 yılında yapılan gıda denetimleri ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. İlçede Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne kayıtlı 822 gıda işletmesinin faaliyet gösterdiğini belirten Özçelik, 1 yıl içinde toplam 2 bin 20 adet denetim gerçekleştirildiğini kaydetti. Özçelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2023 yılında gıda ile ilgili yapılan denetimlerde kurallara uymayan 6 adet işletme tespit ettiklerini dile getirerek, toplam 386 bin TL idari para cezası uygulandığını aktardı. - ANTALYA