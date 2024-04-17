Gazipaşa\'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Devam Ediyor

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile 2024 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı numune alım işlemleri devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın insan sağlığını tehdit eden pestisitin gıda ürünlerine bulaşmasını engellemek için başlattığı çalışmalar kapsamında Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi tarlalarda yapılan pestisit denetimi bu hafta da devam etti. Bakanlığın yönetmelik taslağı çerçevesinde, bitkisel üretim alanlarında hatalı pestisit kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan pestisit denetimlerinde numuneler şahit tutanağı ile toplanacak, analize gönderilecek ve analiz sonuçları kaydedilecek. Tüketime sunulan yaprak, meyve gibi bitkisel malzemelerden, parselin tamamını temsil edecek kadar numune alınacak. Uygunsuzluk tespit edilen ürün, üretim alanı ve aktif maddelere yönelik takipler yapılarak, tedbirler alınacak.
"Takip ve kontroller yapılıyor"
Pestisit takibi yapan görevlilerin yılda en az bir kez, bakanlık tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirten Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, "Kendi tarlası ve depoladıkları ürünlerinde tarım ilacı uygulamak isteyenler, eğitime katılarak 'Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi' alacak. Kendi tarlasını eken ziraat mühendisi, teknik ve teknisyeni için ise belge aranmayacak. Belge şartı, ilaçlama için işe alan kişiler için de gerekli olacak. Reçete zorunluluğu olan ilacın uygulaması reçetesiz yapılmayacak" ifadelerini kullandı.
"Ürün imhası gerekebilir"
Şahit tutanağı ile toplanan numunelerin analizinde uygunsuzluk tespit edilirse tedbir alınacağının altını çizen Özçelik, "Çiftçiler, bakanlıkça yapılacak kontrollerde denetleyici personele kolaylık sağlayacak, talep edilen belgeleri temin edecek. Yapılan analiz sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, ürünlerin hasadını geciktirme ve ürün imhası işlemleri gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Gazipaşa'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Devam Ediyor - Son Dakika
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