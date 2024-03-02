Gazipaşa\'da Riske Dayalı Gıda İşletmeleri Denetleniyor

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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, riske dayalı gıda İşletmelerinin kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, tüketici sağlının korunması amacıyla planlı gıda denetimlerini sürdürüyor. "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında yapılan denetimlerde ilçe merkezinde riske dayalı gıda işletmeleri denetlendi. Toplu tüketim yerlerinde yapılan denetimlerde gıda kontrol ekipleri tarafından ürünlerin üretim süreçleri ile özellikle son kullanma tarihleri kontrol edildi. Söz konusu işletmelerden numune alan ekipler, numuneleri laboratuvarda incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderdi.

Sahaya inen kontrol görevlileri, ayrıca işletmelerde asgari, teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığını da denetledi. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

"Tüketici sağlığını korumak görevimiz"

Gıda kontrollerine dair Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, yaptığı açıklamada "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlileri tarafından gıda üretimi yapan işletmelere gıda denetimleri gerçekleştirildi. Tüketici sağlığını korumak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişim sağlaması için denetimlerimiz yıl boyunca periyodik olarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANTALYA