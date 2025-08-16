Gazze'de Açlık: 11 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk olmak üzere 11 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze saldırılarını ara vermeden devam ederken, Filistin halkının açlıkla mücadelesi de sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 108'i çocuk olmak üzere 251'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE