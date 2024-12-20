Gazze'deki Can Kaybı 45 Bine Ulaştı

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İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 206'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 441 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 174 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 45 bin 206'ya yaralı sayısının da 107 bin 512'ye yükseldiği bildirildi. - GAZZE