Gazze'deki tahliye emirleri insanları kaçmaya zorluyor - Son Dakika
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Gazze'deki tahliye emirleri insanları kaçmaya zorluyor

Gazze\'deki tahliye emirleri insanları kaçmaya zorluyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki tahliye emirlerinin insanları kaçmaya zorladığını ve kargaşa yarattığını belirtti. Tahliye emirlerinin savaşla ilgisi olmayan insanlar için daha fazla sefalet, korku ve acı getirdiğini vurgulayan Lazzarini, Gazze halkının insan olduğunu hatırlattı.

28.07.2024 22:14
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda Gazze'deki bölgelerin sadece yüzde 14'ü tahliye emri altında değil" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere her gün yeni tahliye emirleri yayınlamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda Gazze'deki bölgelerin sadece yüzde 14'ü tahliye emri altında değil. İsrailli yetkililer, her geçen gün bu emirleri yayınlayarak insanları kaçmaya zorluyor ve kargaşa ve panik oluşturuyor" dedi.

Sürekli yayınlanan tahliye emirleri nedeniyle çoğu zaman yerinden edilen Filistinlilerin toplayabildiklerini toplayıp her şeye yeniden başlamak için sadece birkaç saatleri olduğunu belirten Lazzarini, Filistinlilerin genellikle güvenli denilen bölgelere yürüyerek gittiklerini açıkladı.

"Bir kişi geçtiğimiz günlerde UNRWA ekiplerimize 10 saat içinde iki kez kaçmak zorunda kaldığını söyledi"

Gazze Şeridi'ndeki hemen hemen bütün Filistinlilerin söz konusu tahliye emirlerinden etkilendiğini ifade eden Lazzarini, "Dokuz ay önce savaşın başlamasından bu yana pek çok kişi ayda ortalama bir kez kaçmak zorunda kaldı. Bir kişi geçtiğimiz günlerde UNRWA ekiplerimize 10 saat içinde iki kez kaçmak zorunda kaldığını söyledi. İnsanlar güvenlik aramaya devam ediyor" dedi.

Bu tahliye emirlerinin bu savaşla hiçbir ilgisi olmayan insanlar için sadece daha fazla sefalet, korku ve acı getirdiğini vurgulayan Lazzarini, "Gazze halkı Pinball ya da satranç taşı değil, insandır" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'deki tahliye emirleri insanları kaçmaya zorluyor - Son Dakika

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