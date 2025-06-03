Gazze'nin Çocukları Tiyatrosu Bursa'da Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazze'nin Çocukları Tiyatrosu Bursa'da Sahnelendi

Gazze\'nin Çocukları Tiyatrosu Bursa\'da Sahnelendi
03.06.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki Erguvan İlkokulu öğrencileri, Gazze'deki çocukların dramını sahneye taşıyan bir oyun sergiledi.

Bursa Yıldırım Erguvan İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu " Gazze'nin Çocukları" adlı tiyatro oyunu seyircilerinden tam not aldı.

Selçuk Var'ın yazdığı ve Bülent Avcı ile yönetmenliğini üstlendiği oyunda Gazze'deki çocukların yaşadıkları dramı gözler önüne serdi. Oyunda, ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri sahnede birlikte rol alırken izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Rollerini büyük ustalıkla sergileyen öğrencilerin becerileri hayranlık bıraktı. Seyircilerin zor anlar yaşadığı oyunda acılar yüreklerde hissedildi.

Oyun, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan bir ailenin Seher ve Muhammed adında iki çocuğunun mahallelerine düşen bir bomba sonucu, ailelerinden ayrı kalarak güvenli bölgeye giderken yaşadıkları olayları ve yolda karşılaştıkları arkadaşlarının hikayelerini konu edindiğini belirten oyunun yazarı Selçuk Var, "Oyunu yazarken çok zorlandım. Duygu yoğunluğundan dolayı provalar zor geçti. Oyundan elde edilen tüm gelir, Gazze'ye gönderilmek üzere bir yardım kuruluşuna bağışlandı. Gazze'de yaşanan felaket insanlar tarafından sıradanlaşmaya başladı. İnsanlar artık görüntüleri ekranda görmek bile istemiyor. Görüntüler hemen kaydırılıyor. Sosyal medya insanları tepkisiz hale getirdi. "Elimizden ne gelir ki" çaresizliğini bizlere yaşatmaya ve kabullendirmeye başladılar. İşte bu noktada yapabileceğim en iyi şeyin onların sesini daha fazla duyurmak olduğunu anladım. Sanatın gücüyle insanların yüreğinde bu acıları hissettirerek diri tutmayı amaç edindim. Umarım Müslümanlar uykusundan uyanır ve bu acılar son bulur. Özellikle en çaresiz ve tüm haklardan mahrum kalan çocuklar. Gösterilere devam etmek istiyoruz. Daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. Yeni gösterilerimiz planlanıyor. İzleyicilerimizi bu acıya ortak olmaya davet ediyoruz. Buradan kurumlara ve STK'lara bir çağrım olacak. Gazze yararına bir organizasyon gerçekleştirmek isterseniz şartlar müsait olursa seve seve gelip oynarız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Selçuk Var, Yıldırım, Eğitim, Yerel, Gazze, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'nin Çocukları Tiyatrosu Bursa'da Sahnelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 05:11:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'nin Çocukları Tiyatrosu Bursa'da Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.