Gazze'nin Kuzeyi Yıkım İçinde - Son Dakika
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Gazze'nin Kuzeyi Yıkım İçinde

Gazze\'nin Kuzeyi Yıkım İçinde

Filistinliler, İsrail'in çekilmesinin ardından Al-Zahra'da evlerinin enkaza döndüğünü gördü.

28.01.2025 12:33
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İsrail'in Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilmesinin ardından Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler, Al-Zahra kentinde yıkımla karşılaştı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail, 25 Ocak'ta Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekilerek Filistinlilerin sahil yolu üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verdi. Saldırıların başladığı günden bu yana aylar sonra Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler, evlerinin son hallerini görmek ve eşyalarını alabilmek için geldikleri Al-Zahra kentinde yıkımla karşılaştı. Evlerinden geriye kalan enkazla karşılaşan Filistinliler, İsrail saldırılarında yerle bir olan evleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Moloz yığınına dönen kentte tüm evler, altyapı, ana caddeler, üniversiteler, okullar ve camilerin yerle bir olduğu görüldü. Filistinliler, enkaza dönen evlerinin yanı sıra moloz yığınında saldırılarda hayatını kaybedenlerin cansız bedeni ile karşılaştı.

İsrail güçleri 19 Ekim 2023'te Al-Zahra kentine şiddetli bir hava saldırısı başlatmış, bir gecede 20'den fazla ev yerle bir olmuştu. Halk, güvenlik gerekçesiyle kenti terk etmek zorunda kalmıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gazze'nin Kuzeyi Yıkım İçinde - Son Dakika

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