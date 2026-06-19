Sulama Havuzuna Düşen İnek, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde bahçe içerisindeki sulama havuzuna düşen gebe inek, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bahçe içerisinde bulunan sulama havuzuna düşen gebe ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineğin gebe olması nedeniyle kurtarma çalışmasını titizlikle yürüttü. Ekipler, ineğe ve karnındaki yavrusuna zarar vermemek için kontrollü şekilde çalışma yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından gebe inek, bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.