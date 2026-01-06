Gençler geleceğin teknolojileriyle buluştu - Son Dakika
Gençler geleceğin teknolojileriyle buluştu

06.01.2026 14:30  Güncelleme: 14:32
Gebze Belediyesi'nin 41 Genç Programı'nın 10. döneminde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, çeşitli alanlarda sertifikalarını aldı. Törende 11. dönem öğrencileri de tanıtıldı.

Gebze Belediyesi'nin 41 Genç Programı'nda 10. dönem tamamlanırken, öğrenciler depreme dayanıklı şehirler, yapay zeka, biyomühendislik, nanoteknoloji, uçak mühendisliği ve siber güvenlik gibi alanlarda aldıkları eğitimlerin ardından sertifikalarını aldı. Törende 11. dönem öğrencileri de tanıtıldı.

Gebze Belediyesi'nin gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen 41 Genç Programı'nda 10. dönem tamamlanırken, düzenlenen törenle öğrenciler sertifikalarını aldı. Aynı etkinlikte yeni döneme başlayacak 11. dönem öğrencileri de tanıtılarak, iki dönem katılımcıları bir araya getirildi ve programda yeni bir heyecan başladı.

Öğrenciler, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde akademisyenler tarafından verilen eğitimlere katıldı. Eğitim başlıkları arasında; depreme karşı dayanıklı şehirler, yapay zeka, biyomühendislik, nanoteknoloji, uçak mühendisliği, siber güvenlik gibi güncel ve geleceğe yön veren konular yer aldı.

Seminerler, proje yazımı ve sosyal etkinlikler

Program süresince projenin mentörlerinden Psikolojik Danışman Şehriban Uyumaz tarafından 8 farklı konu başlığında seminerler verildi. Bu seminerlerle eş zamanlı olarak öğrenciler, 8 hafta boyunca proje yazma eğitimi alarak kendi projelerini hazırladı. Süreç; kültür gezileri ve gençlik kampı ile tamamlanarak öğrencilerin sosyal gelişimine de katkı sağlandı.

"Toplumda liderlere ihtiyaç var"

Sertifika töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "41 Genç Projesi ile amacımız; düşünen, üreten, sorgulayan ve geleceğe yön verebilen gençler yetiştirmek. Bizim gençlerimiz dijital köle olmamalı. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan onun üreticisi olmalı. Bizler dünyanın bu gidişatına sizlerle beraber itiraz ediyoruz. Bu ülkenin lider arayışına sizleri yetiştirmek istiyoruz. Çünkü toplumda liderlere ihtiyaç var. Bu nokta da 41 Genç Gebze'nin boşluğunu dolduracak. Sizler seçilmiş gençlerimizsiniz. Sizlere bu ülkenin ihtiyacı var. Yarın bu ülkenin yönetiminde sizler olacaksınız ve bu ülkenin yarınları sizlerin ellerinde" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Yerel Yönetim, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

